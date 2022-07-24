Варела без предупреждения покинул «Динамо» перед матчем с «Торпедо»

По информации «СЭ», защитник «Динамо» Гильермо Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

Планировалось, что 29-летний уругваец выйдет в стартовом составе бело-голубых, кроме того, клуб вел переговоры с футболистом по поводу продления контракта.

В «Динамо» недовольны поведением игрока. Несмотря на то, что Варела покинул расположение команды, в руководстве бело-голубых не получали никаких бумаг о том, что защитник приостанавливает контракт.

23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.