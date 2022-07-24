Кобелев считает, что Варела подставил «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о приостановлении контракта защитника Гильермо Варелы с московским клубом. Ранее сообщалось, что уругвайский футболист без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Я думаю об этом тоже самое, что и о ситуации с Бальбуэна. Варела подставил команду. Если есть такое решение, то надо было принимать его как можно быстрее, чтобы клуб нашел игрока на эту позицию. А чемпионат уже начался и сейчас будет тяжело найти игрока на это место. Поэтому я считаю, что он подставил «Динамо», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.