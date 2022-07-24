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Кобелев считает, что Варела подставил «Динамо»

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о приостановлении контракта защитника Гильермо Варелы с московским клубом. Ранее сообщалось, что уругвайский футболист без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Я думаю об этом тоже самое, что и о ситуации с Бальбуэна. Варела подставил команду. Если есть такое решение, то надо было принимать его как можно быстрее, чтобы клуб нашел игрока на эту позицию. А чемпионат уже начался и сейчас будет тяжело найти игрока на это место. Поэтому я считаю, что он подставил «Динамо», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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ФК Динамо (Москва)
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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