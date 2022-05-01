Губернатор Самарской области заявил, что агент Андреев не контролирует «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что агент Павел Андреев не контролирует «Крылья Советов».

—Есть мнение, что «Крылья Советов» контролирует агент Павел Андреев. Согласны с такой теорией?

—Я с этим не согласен. У Андреева почти половина всех футболистов России сегодня на контрактах. Он работает со многим клубами, в том числе и с «Крыльями Советов». Мы сделаем все, чтобы ребятам создать условия, которые были бы им интересны.

«Крылья Советов» занимают 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками в 7 матчах. Многие футболисты команды являются клиентами Андреева.