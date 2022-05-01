Игнатов оценил качество игры «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил качество игры команды в матче 27-го тура Тинькофф Рпл против «Крыльев Советов» (2:1).

— Карпин после игры с «Ростовом» сказал, что вы играете примитивно забросами. Как-то в команде реагировали на эти слова?

— Видели, но у каждого свое мнение. Видимо, так и играли. Такой был план, мы его придерживались. Бывает получается, бывает — нет, но мы старались.

— Сегодня показалось, что «Спартак» старается играть в пас низом, выходить из обороны.

— Да, потому что мы изучаем соперника и ищем слабые места. Бывает получается, бывает — нет, сегодня получилось.