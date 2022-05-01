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Игнатов оценил качество игры «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил качество игры команды в матче 27-го тура Тинькофф Рпл против «Крыльев Советов» (2:1).

— Карпин после игры с «Ростовом» сказал, что вы играете примитивно забросами. Как-то в команде реагировали на эти слова?

— Видели, но у каждого свое мнение. Видимо, так и играли. Такой был план, мы его придерживались. Бывает получается, бывает — нет, но мы старались.

— Сегодня показалось, что «Спартак» старается играть в пас низом, выходить из обороны.

— Да, потому что мы изучаем соперника и ищем слабые места. Бывает получается, бывает — нет, сегодня получилось.

Михаил Игнатов
ФК Крылья Советов (Самара)
ХК Спартак (Москва)
0
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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