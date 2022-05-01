Губернатор Самарской области: «Если бы у нас было столько денег, сколько у «Зенита» или «Спартака», лидеры бы оставались»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ситуации, в результате которой команда вынуждена продавать лидеров состава в другие клубы РПЛ.

— Не обидно, что «Крылья» становятся инкубатором? Соболев и Сергеев тому примеры. Зиньковского сейчас сватают во многие клубы. Если бы они не уходили, то у клуба были бы результаты. Не обидно?

— Если бы у нас было столько денег, сколько у «Зенита» или «Спартака», они бы оставались. У нас другой клуб и другие финансовые возможности. Поэтому мы будем нацелены на то, чтобы готовить молодых футболистов и максимально удерживать наших звезд. Антону я сказал, что у него есть все шансы стать легендой «Крыльев Советов». Надеюсь, что так и будет.