Губернатор Федорищев поддержал министра спорта Дегтярева в вопросе лимита на легионеров

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

«Лимит в будущем могут сократить до пяти легионеров в составе? Мы всегда поддерживаем спортивное руководство страны и те решения, которые оно принимает. Спортивному руководству страны виднее. Наша задача, как команды, побеждать, быть сильными, быть собранными. У «Крыльев» вполне достаточно своих игроков, если мы говорим о количестве и качестве. Мы очень рады, что к нам присоединились хорошие футболисты в зимнюю паузу, очень довольны ребятами. Мы уверены в том, что таким составом можно идти дальше и становиться сильнее», — сказал Федорищев «СЭ».

24 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство подписало приказ о новом лимите на легионеров в РПЛ. Начиная с сезона-2026/27 команды чемпионата России смогут вносить в заявку не более 12 иностранцев, а на поле смогут выходить не более 7 легионеров.

В планах ведомства постепенное доведение лимита до параметров 5/10, однако окончательное решение будет принято в зависимости от работы клубов в следующем сезоне, подчеркнул министр спорта РФ.

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