Алаев считает, что борьба за чемпионство в РПЛ продлится до последнего тура

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал чемпионскую гонку в лиге.

«Я всегда говорил, что главное событие для меня — такая борьба, мы много чего обсуждаем, но главное — футбол. Когда такая борьба в очередной раз. Я думаю, что опять будет до последнего тура держаться интрига. Конечно, это радует. Внизу тоже идет борьба», — цитирует Алаева ТАСС.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар» с 60 очками, и вторым идет «Зенит» с 59 очками. Командам осталось провести по три встречи.

В 28-м туре петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет с ЦСКА, а «быки» днем позже в гостях встретятся с «Акроном».