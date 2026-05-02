«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн

«Динамо» Махачкала и «Ростов» встретятся в чемпионате России

«Динамо» Махачкала и «Ростов» встретятся в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 2 мая. Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске, стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 14:00. Анжи Арена (Каспийск)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Динамо» набрало 24 очка в 27 турах чемпионата России, «Ростов» — 27 очков. В предыдущем туре махачкалинцы проиграли «Краснодару» (1:2), а «Ростов» — «Оренбургу» (0:1).

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