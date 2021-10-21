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В «Химках» исключили возможность проведения матчей «Спартака» на «Арене Химки»

16:46
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переезде «Спартака» на «Арену Химки» в период локдауна. Об этом сообщил «Чемпионат».

«В Московской области действуют полностью симметричные с Москвой ограничения. «Спартаку» в этом плане стоит рассчитывать на собственный стадион. Вариант с матчами на «Арене Химки» исключен», — сказал Терюшков «СЭ».

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября. В эти дни запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.

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