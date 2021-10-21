По итогам заседания КДК РФС приняты решения о штрафах клубов РПЛ и ФНЛ.

«Арсенал» после матча 11-го тура с «Зенитом» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

Игрок «Уфы» Владислав Камилов нарушил санитарный регламент — взял ребенка после матча. Гамид Агаларов и Остон Урунов расписывались на экипировке, полученной от болельщиков. Агаларов и Камилов оштрафованы на 30 тысяч рублей, так как нарушение повторное, Урунов — на 20 тысяч рублей.

За нарушение болельщиками ЦСКА в матче с «Уралом» санитарного режима клуб оштрафован на 25 тысяч рублей.

Во время матча ФНЛ Кубань — КАМАЗ на южной трибуне, где располагаются болельщики краснодарского клуба, были нацистские приветствия. «Кубань» оштрафована на 100 тысяч рублей, плюс один матч без зрителей.

Кроме того, глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что рассматривалось серьезное дисциплинарное нарушение в молодежном первенстве — оскорбительное поведение тренера «Локомотива» по работе с вратарями Полякова в отношение официальных лиц матча. Тренер дисквалифицирован на три матча молодежного первенства и оштрафован на 50 тысяч рублей.