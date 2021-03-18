Григорий Иванов: «Плохо сыграли. В раздевалке сказал, что ребята молодцы»
21:59
Президент «Урала» Григорий Иванов после поражения от «Спартака» (1:5) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
«Плохо сыграли. В раздевалке сказал, что ребята молодцы, все хорошо будет», — сказал Иванов.
«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.
(Сергей Федоров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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