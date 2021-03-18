В «Спартаке» рассказали о травме Зобнина

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал травму полузащитника красно-белых Романа Зобнина, которую он получил в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (5:1).

«Зобнин поедет в сборную и там сделает МРТ, — сказал Фетисов. — «Спартак» обратится к медицинскому штабу национальной команды с просьбой внимательно отнестись к состоянию здоровья игрока и результатам его обследования».

27-летний футболист был заменен из-за повреждения на 67-й минуте встречи, вместо него на поле вышел защитник Илья Кутепов.

Ранее, 15 марта, стал известен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022. Зобнин попал в список из 27 вызванных игроков.

В текущем сезоне Зобнин провел 23 матча за «Спартак», забил два гола и сделал шесть результативных передач.

(Артем Калинин)