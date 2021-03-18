Мусаев раскритиковал Кайо после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:3). Он критически высказался о полузащитнике команды Кайо.

«Это похоже на весь наш сезон в чемпионате России в этом году, — сказал Мусаев в эфире канала «Матч премьер». — После удаления мы плохо играли. Трудно кого-то упрекнуть за ошибки. Главная проблема в том, что произошло в первом тайме? В чем проблема с Кайо? Проблема в Кайо. Не могу понять, что у него в голове».

Кайо был удален в этой игре. Он получил красную карточку на 18-й минуте.