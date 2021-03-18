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Мусаев раскритиковал Кайо после поражения от «Динамо»

22:00
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился впечатлениями после матча 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:3). Он критически высказался о полузащитнике команды Кайо.

«Это похоже на весь наш сезон в чемпионате России в этом году, — сказал Мусаев в эфире канала «Матч премьер». — После удаления мы плохо играли. Трудно кого-то упрекнуть за ошибки. Главная проблема в том, что произошло в первом тайме? В чем проблема с Кайо? Проблема в Кайо. Не могу понять, что у него в голове».

Кайо был удален в этой игре. Он получил красную карточку на 18-й минуте.

Краснодар — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




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