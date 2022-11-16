Полузащитник «Торпедо» Султонов: «Не хочу считаться легионером, как Малком и Клаудиньо»

Мухаммад Султонов рассказал, почему не выступает за сборную Таджикистана

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не выступает за сборную Таджикистана.

— Если не секрет: вы сказали, что не можете поехать. Это спортивные причины? Или что-то за рамками?

— Просто из-за того, что я буду легионером. Тут секретов нет.

— То есть российский паспорт мешает.

— Не то что мешает. Если я поеду, буду считаться легионером.

— В «Торпедо» настаивали?

— Нет, в «Торпедо» не настаивали. Давно был этот разговор. Если бы Таджикистан входил в союз, как Армения, Казахстан, Кыргызстан, я бы не считался легионером и с удовольствием поехал. Сыграл бы не только эту, но и другие игры. На данном этапе жизни я не хочу, чтобы потом я считался легионером (в РПЛ. — Прим. «СЭ»)

— Получается, как Малком и Клаудиньо, которые тоже получают российский паспорт, чтобы не считаться легионерами.

— Да, наверное.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея получения российского гражданства — возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.