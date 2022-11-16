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Самедов — о завершении карьеры Кришито: «Всегда было приятно против него играть»

Самедов прокомментировал завершение карьеры Кришито
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Самедов в комментарии «СЭ» прокомментировал завершение карьеры итальянским защитником Доменико Кришито.

«Хороший футболист, отличная карьера. Всегда было интересно и приятно против него играть. Действительно много раз сталкивался с ним на поле. Самый ли это сложный левый защитник? Нет», — сказал Самедов «СЭ».

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок и один раз — Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа».

Александр Самедов
Доменико Кришито
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