Гончаренко считает заслуженной победу «Краснодара» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).
«Очень организованно играли, даже самоотверженно. Не было привычного контроля мяча, но это, скорее соперник не позволял.
Суммарно победу мы заслужили. То действие наглое, которое совершил Сперцян в моменте с первым голом, это то, что мы хотим видеть от молодых футболистов.
Удаление? Это надо у судьи спросить», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».
«Краснодар» поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «быки» сыграют дома против «Сочи» (26 сентября).
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