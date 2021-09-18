Гончаренко считает заслуженной победу «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Очень организованно играли, даже самоотверженно. Не было привычного контроля мяча, но это, скорее соперник не позволял.

Суммарно победу мы заслужили. То действие наглое, которое совершил Сперцян в моменте с первым голом, это то, что мы хотим видеть от молодых футболистов.

Удаление? Это надо у судьи спросить», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» поднялся на пятое место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «быки» сыграют дома против «Сочи» (26 сентября).