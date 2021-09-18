Талалаев — о поражении от «Краснодара»: «У меня увезли игрока. А сопернику даже желтой не показали»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:2).
«Самая плохая игра в сезоне. Будем разбираться почему. Пропустили два гола в конце первого тайма. Лишний раз показывает, то команда не умеет терпеть.
А во втором тайме остались вдесятером, но это не та агрессия, что нужно. Меня удивляет, что моя команда в третьем матче подряд уступает в единобрствах.
Хочется пройти мимо судейства... Но у меня увезли игрока, не знаю, что с ним. А сопернику даже желтой не показали. У нас же любое столкновения — фол», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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