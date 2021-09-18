Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от игры команды в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Самая плохая игра в сезоне. Будем разбираться почему. Пропустили два гола в конце первого тайма. Лишний раз показывает, то команда не умеет терпеть.

А во втором тайме остались вдесятером, но это не та агрессия, что нужно. Меня удивляет, что моя команда в третьем матче подряд уступает в единобрствах.

Хочется пройти мимо судейства... Но у меня увезли игрока, не знаю, что с ним. А сопернику даже желтой не показали. У нас же любое столкновения — фол», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».