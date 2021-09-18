Игроки «Ростова» принесли извинения болельщикам за поражение от «Крыльев»

Футболисты «Ростова» Данил Глебов и Данила Сухомлинов в сторис Instagram извинились перед болельщиками за поражение от «Крыльев Советов» (2:4) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Большое спасибо вам. Мы ценим вас, но, к сожалению, не оправдываем ваших ожиданий. Простите», — написал Глебов.

«Простите. Мы обязательно будем сильнее», — цитирует сообщение Сухомлинова пресс-служба клуба.

«Крылья Советов» после этого матча поднялись на 10-е место в таблице РПЛ. В следующем туре самарцы в гостях сыграют с «Зенитом» (22 сентября).

«Ростов» занимает 13-е место в таблице. В следующем туре команда Юрия Семина сыграет на своем поле с «Ахматом» (22 сентября).