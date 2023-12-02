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Гончаренко — об игре с «Пари НН»: «Обидное поражение для нас»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Обидное поражение для нас. Нижегородцы практически ничего не создали в отличие от нас. В последние 15 минут прижались к воротам. За что и поплатились пропущенным мячом», — приводит слова тренера пресс-служба «Урала».

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 играх, у «Пари НН» — 9-я позиция (24 очка).

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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П
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