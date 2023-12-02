Гончаренко — об игре с «Пари НН»: «Обидное поражение для нас»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Обидное поражение для нас. Нижегородцы практически ничего не создали в отличие от нас. В последние 15 минут прижались к воротам. За что и поплатились пропущенным мячом», — приводит слова тренера пресс-служба «Урала».

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 играх, у «Пари НН» — 9-я позиция (24 очка).