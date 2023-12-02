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Юран: «Пари НН» — самая комфортная команда в моей карьере»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил игру команды в первой половине сезона после победы над «Уралом» (1:0) в 17-м туре РПЛ.

— Как оцениваете игру «Пари НН» в этой части сезона?

— Цели однозначно — только вперед, мы будем смотреть только вперед. Турнирная таблица нашу работу оценивает. Мы на девятом месте. Если брать в лиге по бюджету, мы вторая команда снизу. Я благодарен губернатору и руководству клуба, что все стараются улучшить ситуацию. Я обещал губернатору, что мы будем газовать, будем стараться, а там — как Бог даст. Делается все. Мне здесь очень комфортно работать. У меня есть с чем сравнивать. В мою работу вообще не лезут, при этом я понимаю, что именно я буду отвечать за результат. Честно, тут очень комфортно. Когда каждый занимается своим делом, есть результат, даже с таким бюджетом. Дай Бог, чтобы так продолжалось. Мы со своей стороны будем по-максимуму это делать. «Пари НН» — самая комфортная команда в моей карьере. Прекрасный город, прекрасный клуб, сконцентрирован только на результате.

После 17 туров «Пари НН» (24 очка) занимает девятое место в РПЛ.

Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Пари НН – Урал
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 - : -
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