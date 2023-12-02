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Судейство

Сегодня, 22:40

РФС не намерен проводить проверку в отношении Турбина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной проверке Евгения Турбина после матча 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» (1:0).

Журналист Иван Карпов сообщал, что накануне встречи Турбина подозревали в получении взятки.

— Будет ли какая-то проверка, учитывая, что есть такая информация?

— Это не информация. Информация — это, когда есть конкретное лицо, которое говорит, что он знает. Почему я посчитал, что это ситуация выдуманная, потому что нет конкретного лица, который бы что-то утверждал. Проанализируйте эту информацию критически. Кто-то как будто бы узнал, что кто-то где-то получил какие-то деньги в конкретной сумме, но при этом букмекеры не закрыли линию, не обратились в полицию с заявлением, чтобы раскрутить по-настоящему эту историю. Если действительно были подозрительные ставки, то легко можно посмотреть, что за люди их совершали, есть их счета, телефоны... .

— Вы не видите оснований для проверки Турбина?

— А зачем? Меня больше интересуют люди, которые распространяют эту информацию. Если есть странные ставки, пусть букмекеры расскажут о них. Тогда мы будем что-то расследовать. Но я абсолютно уверен, что ни один букмекер не сообщит о странных ставках. Потому что если бы они были, то букмекеры просто закрыли бы линию. Либо они сообщили нам. Я связывался с Департаментом защиты игры РФС, к нам таких сообщений не поступало. Это яркий вброс, за которым не последовало вообще ни одного юридического шага. Букмекеры отвечают за это деньгами. Если бы эта информация имела какое-то подтверждение, они бы официально обратились в РФС.

РФС
Евгений Турбин
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
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 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 0 : 0
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Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
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 - : -
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