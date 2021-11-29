Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Голубин может заменить Кузмичева во главе спортивного блока «Спартака»

19:40
Теги:

Как стало известно «СЭ», бывший глава селекционного отдела «Динамо» и экс-спортдиректор «Крыльев Советов» Геннадий Голубин может сменить Владимира Кузьмичева в должности заместителя генерального директора по подготовке футболистов московского «Спартака».

Это решение может быть принято на заседании совета директоров клуба, которое намечено на 14 декабря.

Что ждет «Спартак» в новом году? Клуб может поменять не только тренера, но и руководство

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
Врач назвала способ избежать головной боли в пасмурную погоду
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры