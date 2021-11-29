Голубин может заменить Кузмичева во главе спортивного блока «Спартака»

Как стало известно «СЭ», бывший глава селекционного отдела «Динамо» и экс-спортдиректор «Крыльев Советов» Геннадий Голубин может сменить Владимира Кузьмичева в должности заместителя генерального директора по подготовке футболистов московского «Спартака».

Это решение может быть принято на заседании совета директоров клуба, которое намечено на 14 декабря.

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