Голубин может заменить Кузмичева во главе спортивного блока «Спартака»
19:40
Как стало известно «СЭ», бывший глава селекционного отдела «Динамо» и экс-спортдиректор «Крыльев Советов» Геннадий Голубин может сменить Владимира Кузьмичева в должности заместителя генерального директора по подготовке футболистов московского «Спартака».
Это решение может быть принято на заседании совета директоров клуба, которое намечено на 14 декабря.
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