Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Арсеналом».

«Обе команды плохо вошли в сезон. У «Арсенала» серьезные проблемы в обороне, частенько по три пропускают. Уверен, что «Спартак» забьет, а вот по поводу «Арсенала» есть сомнения. Не считаю Тулу претендентом на вылет пока что. Им нужно склеить команду, пока этого сделать не получается. Думаю, что в завтрашнем матче красно-белых можно назвать фаворитами.

Вокруг «Спартака» все чуть-чуть успокоилось. Победа над «Уралом» была важна в психологическом плане. Сейчас нужно делать серию побед и догонять лидеров. Все только начинается, шансы включиться в гонку за чемпионство есть", — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Встреча «Арсенал» — «Спартак» пройдет 21 августа в Туле. Команда Руя Витории занимает 10-е место с 6 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» — 13-я строчка и три балла.