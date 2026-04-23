Артига — о победе над «Динамо»: «Я очень доволен игрой. «Рубин» взял важные три очка»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига остался доволен игрой команды в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Динамо».

Встреча проходила в среду, 22 апреля, в Москве и завершилась победой казанской команды со счетом 1:0. Единственный гол забил Жак Сиве.

«Мы взяли важные три очка, я очень доволен игрой, которую показала команда. Я благодарен игрокам за то, что они действовали смело не только в обороне, но и в атаке, играли со своим лицом. Мы понимали, что будут моменты, когда команде нужно будет терпеть, но при этом мы создавали моменты и хотели забить. Мы забили один гол, но по моментам, возможно, заслужили большего», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Артиги.

Специалист также подвел промежуточные итоги своей работы в команде.

«Пока мы еще не достигли той картинки, которую мне хотелось бы достичь, и сейчас я бы не хотел распространяться на эту тему. Есть процесс, и этот процесс должен сопровождаться результатом. Когда я прибыл в команду, у нее была неудачная серия. Сейчас мы выправили эту динамику, есть победы, есть забитые мячи», — добавил он.

«Рубин» с 38 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч казанцы проведут 25 апреля дома против ЦСКА.

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