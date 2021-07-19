Глушаков назвал полным бредом слова Заремы Салиховой о будущем Глушенкова в «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» слова Заремы Салиховой, супруги председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, о будущем в клубе хавбека Максима Глушенкова.

— Зарема написала, что Глушенков, возможно, поставил крест на карьере в «Спартаке», после того как побежал к тебе праздновать гол в прошлом сезоне на «Открытие Арене» за «Химки».

— Это бред. Как это вообще связано?

— Посыл в том, что голы, забитые в ворота своей бывшей команды, не стоит праздновать. Тем более Глушенков принадлежит «Спартаку». А он побежал к тебе, и это выглядело показушно.

— Это полный бред. Даже не знаю, как это комментировать. Парень забивает, при чем тут я и при чем тут его карьера? Он показал своей игрой, своими голами, что не хуже тех, кто играет сейчас в «Спартаке».

— Но сейчас Глушенков возвращается в «Химки»?

— Я не знаю, — сказал Глушаков.

Вторую половину прошлого сезона 21-летний Глушенков провел на правах аренды в «Химках», где принял участие в 11 матчах и забил 2 гола. Российский футболист принадлежит «Спартаку».