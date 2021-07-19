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Президент «Урала» Иванов выступил за возвращение пива на стадионы в России

12:20
Болельщики с флагом России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики с флагом России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за возвращение пива на спортивные объекты.

«Мы теряем не так много денег, как «Спартак», но тоже теряем. Во всем мире пьют пиво. В Санкт-Петербурге на чемпионате Европы спокойно продают пиво. Пиво не только футбольный напиток. Его должны продавать на всех массовых мероприятиях. В тех же театрах спиртное в буфете спокойно продают. А если там кто-то напьется и выскочит на сцену? Я поддерживаю Леонида Арнольдовича. Весь футбольный мир выступает за возвращение пива. Мы теряем на этом деньги. Мы могли бы на этом зарабатывать», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью ТАСС заявил, что клуб теряет примерно 1 миллиард рублей из-за запрета на продажу пива на стадионах.

В 2005 году на стадионах в России был введен запрет на продажу, рекламу и употребление пива. Действие закона не распространялось на матчи Кубка Конфедераций-2017 и финальной стадии чемпионата мира-2018.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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