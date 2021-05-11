Глушенков объяснил, почему он отпраздновал гол «Спартаку» вместе с Глушаковым

Нападающий «Химок» Максим Глушенков рассказал «СЭ», почему после гола в ворота «Спартака» он целенаправленно подбежал к скамейке запасных команды и отпраздновал забитый мяч с бывшим капитаном красно-белых Денисом Глушаковым. Глушенков арендован «Химками» у «Спартака».

— После гола ты побежал к Денису Глушакову. Почему именно к нему?

— Мы просто в раздевалке договорились, что если я забью, то побегу к нему.

— Что он сказал?

— Да ничего такого: «Если забьешь, то беги ко мне»

Глушенков открыл счет в матче на 27-й минуте, на 36-й он получил красную карточку. Во втором тайме тайме «Спартак» забил два мяча и выиграл со счетом 2:1.

(Севастиан Терлецкий)

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