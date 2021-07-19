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Обляков заявил, что хотел бы поиграть в Европе

12:30
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о желании поиграть в европейских чемпионатах.

«Всегда хочется идти наверх и добиваться успехов на высшем уровне. Хотел бы поиграть в Италии или Испании. В Италии мне импонирует «Рома», играли с ними в Лиге чемпионов. Неплохая команда. Еще «Милан», «Интер». Конечно, хотелось бы попробовать себя в топ-клубе», — сказал Обляков в прямом эфире Instagram.

В минувшем сезоне 23-летний Обляков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/pfc_cska/

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