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Сегодня, 21:07

Семак сообщил, что Вендел хочет уйти из «Зенита»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вендел хочет уйти из клуба.

— Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России...

— Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду, и предложение будет устраивать клуб, пожалуйста.

Ранее журналист Хорхе Никола сообщал, что у Вендела напряженные отношения с руководством сине-бело-голубых.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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