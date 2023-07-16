Пономарев: «ЦСКА даст серьезный бой «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, какой клуб станет главным соперником «Зенита» за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Я думаю, что ЦСКА даст серьезный бой «Зениту» в борьбе за чемпионство, — цитирует «Газета.Ru» Пономарева. — Потому что команда Владимира Федотова уже созрела для этого, а «Зенит» может скатиться с такой игрой. Иностранные ребята уже устали, стало ясно, как им противодействовать на футбольном поле. Их чуть возьмешь плотнее — они уже не знают, что делать. В распоряжении ЦСКА неплохой состав, я думаю, что они смогут занять первое место в чемпионате. Если не будут расслабляться».

«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2022/23. Команда Сергея Семака набрала 70 очков и на 12 баллов опередила ЦСКА, который финишировал вторым. «Спартак» с 54 очками занял третью строчку в турнирной таблице.