Пономарев: «ЦСКА даст серьезный бой «Зениту» в борьбе за чемпионство»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос, какой клуб станет главным соперником «Зенита» за чемпионство в РПЛ в сезоне-2023/24.
«Я думаю, что ЦСКА даст серьезный бой «Зениту» в борьбе за чемпионство, — цитирует «Газета.Ru» Пономарева. — Потому что команда Владимира Федотова уже созрела для этого, а «Зенит» может скатиться с такой игрой. Иностранные ребята уже устали, стало ясно, как им противодействовать на футбольном поле. Их чуть возьмешь плотнее — они уже не знают, что делать. В распоряжении ЦСКА неплохой состав, я думаю, что они смогут занять первое место в чемпионате. Если не будут расслабляться».
«Зенит» стал чемпионом РПЛ в сезоне-2022/23. Команда Сергея Семака набрала 70 очков и на 12 баллов опередила ЦСКА, который финишировал вторым. «Спартак» с 54 очками занял третью строчку в турнирной таблице.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -