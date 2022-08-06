Семак — об удаление Одоевского: «Кто будет готов лучше, тот и будет играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об удаление голкипера Даниила Одоевского в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:0).

— Сказываются ли на команде потери очков? Конкуренты же побеждают.

— Конкуренты набирают — и мы наберем свои очки. То, что мы их теряем, нам не может нравиться. Но чемпионат длинный. Его выиграет тот, кто будет меньше терять очки. А терять будут все. Выезды достаточно непростые.

— Удаление Одоевского скажется на его перспективах?

— Посмотрим на его состояние, на других игроков. Есть Миша Кержаков, есть Иван. Кто будет готов лучше, тот и будет играть.

— Второй выездной матч подряд болельщики «Зенита» уходят с трибун в перерыве. Вы обращаете на это внимание?

— Конечно, мы понимаем, почему они уходят. И все это понимают. К сожалению, от нас это не зависит. Мы благодарны болельщикам за то, что они приезжают и поддерживают нас. Они выражают свою позицию.