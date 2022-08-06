Агент Медины заявил, что полузащитник не собирается уходить из ЦСКА

Ренато Биттар, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины заявил, что футболист не собирается уходить из команды.

«Нет-нет, Хесус не уйдет из ЦСКА, это команда высокого уровня», — приводит «РБ Спорт» слова Медины.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. В нынешнем сезоне 25-летний парагваец забил 3 гола в 4 матчах за армейцев.