«Краснодар» — «Локомотив»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:0 в матче четвертого тура чемпионата России.

Забитыми мячами отметились Кристиан Рамирес и Олакунле Олусегун, который оформил дубль.

«Краснодар» одержал вторую победу подряд и с 7 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 2 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 13 августа примет самарские «Крылья Советов», «Краснодар» в этот же день на выезде сыграет с московским «Динамо».