Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:24

Семак о безголевой серии Дзюбы: «Он старается, выкладывается, а голы обязательно придут»

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о безголевой серии Дзюбы
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о безголевой серии нападающего команды Артема Дзюбы.

— Дзюба не забивает с 19 ноября. Как оцените его форму?

— Мы прекрасно понимаем, что он не забивает достаточно долго, на протяжении 7 туров. У него была такая же серия в начале чемпионате. Любая серия рано или поздно прервется. У него нормальная форма, в последней игре были хорошие моменты. Не хватает забитых мячей. Он старается, вкладывается — это нас радует. Голы обязательно придут. Главное, чтобы забивала команда, чтобы все действия были на благо команды. Он в нормальном сейчас состоянии.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

«Зенит» проведет следующий матч на выезде против «Ахмата» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ. Игра состоится в субботу, 9 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
Семак рассказал о состоянии Ловрена, который не играл с прошлого года из-за травмы
Сергей Семак рассказал, покинет ли «Зенит» кто-то из игроков в ближайшее время
Семак рассказал, почему «Зенит» неудачно играет в гостях
Семак об отрыве «Зенита» от «Динамо»: «Мы должны смотреть на свою игру, конкуренты меняются каждый год»
Семак рассказал о состоянии Вендела перед матчем «Зенита» с «Ахматом»
Чистяков: «Зениту» всегда трудно играть с «Ахматом» на выезде. Надеемся, что сломаем этот стереотип"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Семак рассказал, покинет ли «Зенит» кто-то из игроков в ближайшее время

Семак заявил, что Караваев выбыл на длительный срок
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости