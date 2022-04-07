Семак о безголевой серии Дзюбы: «Он старается, выкладывается, а голы обязательно придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о безголевой серии нападающего команды Артема Дзюбы.

— Дзюба не забивает с 19 ноября. Как оцените его форму?

— Мы прекрасно понимаем, что он не забивает достаточно долго, на протяжении 7 туров. У него была такая же серия в начале чемпионате. Любая серия рано или поздно прервется. У него нормальная форма, в последней игре были хорошие моменты. Не хватает забитых мячей. Он старается, вкладывается — это нас радует. Голы обязательно придут. Главное, чтобы забивала команда, чтобы все действия были на благо команды. Он в нормальном сейчас состоянии.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 32 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

«Зенит» проведет следующий матч на выезде против «Ахмата» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ. Игра состоится в субботу, 9 апреля, начало — в 19.30 (мск).