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Семак: «Играть в гостях против «Краснодара» всегда сложно. «Зенит» будет готовиться к тяжелому матчу»

Семак заявил, что «Зенит» будет готовиться к тяжелому матчу против «Краснодара»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Думаю, все с особым настроем готовятся к играм против «Зенита», и «Краснодар» не исключение, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — Все пытаются победить у себя дома. Играть в гостях против «Краснодара» всегда сложно. Это молодая команда, которая набирает очки в весеннем отрезке и достаточно хорошо играет. «Зенит» будет готовиться к тяжелому матчу».

Также тренер рассказал, в каком состоянии травмированные игроки петербургского клуба.

«Клаудиньо готовится, надеюсь, сможет принять участие в матче. По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу. Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе, и сможем на него рассчитывать. Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться ко встрече с «Краснодаром», — сказал он.

Встреча состоится в понедельник, 25 апреля. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 39 баллами располагается на пятой позиции, имея один матч в запасе.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-22-sergey-semak-igrat-na-vyezde-s-krasnodarom-vsegda-slozhno.htm

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15%

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X2

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1.40
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18%

1.35

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1.88
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Краснодар
Зенит

П2

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14%

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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