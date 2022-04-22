Семак: «Играть в гостях против «Краснодара» всегда сложно. «Зенит» будет готовиться к тяжелому матчу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Думаю, все с особым настроем готовятся к играм против «Зенита», и «Краснодар» не исключение, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — Все пытаются победить у себя дома. Играть в гостях против «Краснодара» всегда сложно. Это молодая команда, которая набирает очки в весеннем отрезке и достаточно хорошо играет. «Зенит» будет готовиться к тяжелому матчу».

Также тренер рассказал, в каком состоянии травмированные игроки петербургского клуба.

«Клаудиньо готовится, надеюсь, сможет принять участие в матче. По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу. Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе, и сможем на него рассчитывать. Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться ко встрече с «Краснодаром», — сказал он.

Встреча состоится в понедельник, 25 апреля. Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 39 баллами располагается на пятой позиции, имея один матч в запасе.