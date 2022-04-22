Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Нижнего Новгорода» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, что «Локомотив» завтра победит в два мяча со счетом 2:0. Настрой у команды будет хороший после сумасшедшей игры с «Сочи». Команда раскрепощена, в этом сезоне особо ничего хорошего не будет. Нравится, что подтягивается молодежь. «Локомотив» должен победить», – сказал Наумов «СЭ».

Матч «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» пройдет на столичной «РЖД Арене» в субботу, 23 апреля. Начало – в 16.30 (мск).