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«Локомотив» победит в два мяча». Наумов — о матче против «Нижнего Новгорода»

Бывший президент «Локомотива» дал прогноз на матч против «Нижнего Новгорода»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Нижнего Новгорода» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Думаю, что «Локомотив» завтра победит в два мяча со счетом 2:0. Настрой у команды будет хороший после сумасшедшей игры с «Сочи». Команда раскрепощена, в этом сезоне особо ничего хорошего не будет. Нравится, что подтягивается молодежь. «Локомотив» должен победить», – сказал Наумов «СЭ».

Матч «Локомотива» и «Нижнего Новгорода» пройдет на столичной «РЖД Арене» в субботу, 23 апреля. Начало – в 16.30 (мск).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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