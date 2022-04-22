Семак: «Когда «Динамо» выигрывает — это дополнительная мотивация для «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, влияет ли на мотивацию команды то, что ближайший преследователь по турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» играет свои матчи раньше.
«Сложно сказать, насколько, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — Конечно, в какой-то степени влияет. Когда «Динамо» выигрывает — это дополнительная мотивация для «Зенита» и понимание, что нет права на ошибку. Когда они теряют очки, то это немного расхолаживает».
Тренер отметил, что петербургская команда должна быть сконцентрирована на своей игре.
«Если «Зенит» будет по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру», — сказал он.
В воскресенье, 24 апреля, «Динамо» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ сыграет в гостях с ЦСКА. На следующий день «Зенит» также на выезде встретится с «Краснодаром».
После 26 туров РПЛ «Зенит» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0