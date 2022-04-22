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Семак: «Когда «Динамо» выигрывает — это дополнительная мотивация для «Зенита»

Семак заявил о дополнительной мотивации «Зенита» после побед «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, влияет ли на мотивацию команды то, что ближайший преследователь по турнирной таблице Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» играет свои матчи раньше.

«Сложно сказать, насколько, — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба. — Конечно, в какой-то степени влияет. Когда «Динамо» выигрывает — это дополнительная мотивация для «Зенита» и понимание, что нет права на ошибку. Когда они теряют очки, то это немного расхолаживает».

Тренер отметил, что петербургская команда должна быть сконцентрирована на своей игре.

«Если «Зенит» будет по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру», — сказал он.

В воскресенье, 24 апреля, «Динамо» в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ сыграет в гостях с ЦСКА. На следующий день «Зенит» также на выезде встретится с «Краснодаром».

После 26 туров РПЛ «Зенит» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 52 баллами располагается на второй позиции.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-22-sergey-semak-igrat-na-vyezde-s-krasnodarom-vsegda-slozhno.htm

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
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ЦСКА
Динамо

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1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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