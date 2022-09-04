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4 сентября, 19:57

Абаскаль — о матче с «Зенитом»: «Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о тактике на матч 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«Конечно, мы хотим играть первым номером и навязывать свой футбол. Но есть и соперник, который пытается этому противодействовать. Сегодня у нас очень сложный соперник — команда, которая четыре года подряд становится чемпионом в России. У них очень высококлассные футболисты и много качества, но тем не менее мы будем навязывать свою игру и постараемся играть в открытый футбол.

При работе с молодыми игроками это очень важная последовательность работы и отношения. Звезда может загореться один раз, вспыхнуть, а потом погаснуть. Мы же хотим, чтоб этот огонь горел как можно дольше, поэтому принимаем такие решения. Сегодня ему лучше находиться в своей команде. Когда будет правильный момент вернуть его в основной состав, мы это сделаем», — сказал тренер во флэш-интервью перед матчем.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Спартак

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

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Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

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