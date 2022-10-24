Семак — о разгроме «Сочи»: «И за крупную, и за некрупную победу в чемпионате дают только три очка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи» (7:0).

«Для нас матч сложился очень удачно. Быстрый забитый мяч, удаление. После 0:2 и удаления сопернику было очень сложно. Тем более, мы дома всегда стараемся играть агрессивно и интенсивно. Многое получалось, много забитых мячей было: красивых, дальними ударами. Старались поддерживать нашу схему, интенсивность.

И за крупную, и за некрупную победу в чемпионате дают только три очка. Поэтому сегодня мы поздравим наших болельщиков, команду, отдохнем и будем готовиться к следующему матчу», — сказал тренер.

Петербургский клуб не проигрывает в нынешнем розыгрыше РПЛ (11 побед и 3 ничьи) и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков.