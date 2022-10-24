Точилин: «Комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда, «Зенит»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин коротко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:7).

«Комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда, «Зенит». Они заслуженно победили. Нам надо этот момент пережить и двигаться дальше», — заявил тренер.

Для сочинской команды это поражение стало крупнейшим в истории клуба (с лета 2018 года).

После 14 туров «Сочи» с 20 очками в активе занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.