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Сегодня, 22:14

Точилин: «Комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда, «Зенит»

Микеле Антонов
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин коротко подвел итоги матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:7).

«Комментировать особо нечего. Сегодня была только одна команда, «Зенит». Они заслуженно победили. Нам надо этот момент пережить и двигаться дальше», — заявил тренер.

Для сочинской команды это поражение стало крупнейшим в истории клуба (с лета 2018 года).

После 14 туров «Сочи» с 20 очками в активе занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Александр Точилин
ФК Зенит
ФК Сочи
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
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 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
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23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
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Спартак – Химки
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Ахмат – Торпедо
 1 : 0
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Урал – Кр. Советов
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24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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