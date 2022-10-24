«Зенит» впервые в истории победил со счетом 7:0
«Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.
Сине-бело-голубые впервые в истории выиграли матч чемпионата со счетом 7:0.
Крупнее «Зенит» побеждал только «Оренбург» чуть более месяца назад.
«+7» фиксировались также во встречах с «Луч-Энергией» в 2008-м и «Торпедо» в 2014-м. Однако в тех встречах соперникам удавалось по разу огорчить зенитовских вратарей.
Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
11.09.2022
|
Сергей Семак
|
Оренбург (д)
|
8:0
|
05.10.2008
|
Дик Адвокат
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
09.08.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
24.10.2022
|
Сергей Семак
|
Сочи (д)
|
7:0
|
13.05.2018
|
Роберто Манчини
|
СКА-Хабаровск (д)
|
6:0
|
14.03.2020
|
Сергей Семак
|
Урал (д)
|
7:1
|
26.09.2020
|
Сергей Семак
|
Уфа (д)
|
6:0
|
24.04.2021
|
Сергей Семак
|
Ротор (д)
|
6:0
|
24.10.2021
|
Сергей Семак
|
Спартак (д)
|
7:1
Счет 7:0 не фиксировался в высшем дивизионе 24 года, с тех пор как «Спартак» разгромил «Тюмень». Также по семи безответных мячей забивали «Локомотив» и «Ротор». Рекорд турнира делят «Сочи» и «Локо», побеждавшие с разницей в девять голов.
Самые крупные победы в истории чемпионата России
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Разность
|
19.06.2020
|
Сочи
|
Ростов (д)
|
10:1
|
+9
|
03.11.2000
|
Локомотив
|
Уралан (д)
|
9:0
|
+9
|
26.07.1994
|
Локомотив
|
Торпедо (д)
|
8:0
|
+8
|
11.09.2022
|
Зенит
|
Оренбург (д)
|
8:0
|
+8
|
05.10.2008
|
Зенит
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
+7
|
09.08.2014
|
Зенит
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
+7
|
31.05.1994
|
Локомотив
|
Динамо-Газовик (д)
|
7:0
|
+7
|
09.05.1995
|
Ротор
|
Жемчужина (д)
|
7:0
|
+7
|
09.09.1998
|
Спартак
|
Тюмень (д)
|
7:0
|
+7
|
24.10.2022
|
Зенит
|
Сочи (д)
|
7:0
|
+7
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|7 : 0
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2