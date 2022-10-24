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Сегодня, 22:17

«Зенит» впервые в истории победил со счетом 7:0

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче 14-го тура чемпионата России 24 октября 2022 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил «Сочи» (7:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые впервые в истории выиграли матч чемпионата со счетом 7:0.

Крупнее «Зенит» побеждал только «Оренбург» чуть более месяца назад.

«+7» фиксировались также во встречах с «Луч-Энергией» в 2008-м и «Торпедо» в 2014-м. Однако в тех встречах соперникам удавалось по разу огорчить зенитовских вратарей.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

11.09.2022

Сергей Семак

Оренбург (д)

8:0

05.10.2008

Дик Адвокат

Луч-Энергия (д)

8:1

09.08.2014

Андре Виллаш-Боаш

Торпедо (д)

8:1

24.10.2022

Сергей Семак

Сочи (д)

7:0

13.05.2018

Роберто Манчини

СКА-Хабаровск (д)

6:0

14.03.2020

Сергей Семак

Урал (д)

7:1

26.09.2020

Сергей Семак

Уфа (д)

6:0

24.04.2021

Сергей Семак

Ротор (д)

6:0

24.10.2021

Сергей Семак

Спартак (д)

7:1

Счет 7:0 не фиксировался в высшем дивизионе 24 года, с тех пор как «Спартак» разгромил «Тюмень». Также по семи безответных мячей забивали «Локомотив» и «Ротор». Рекорд турнира делят «Сочи» и «Локо», побеждавшие с разницей в девять голов.

Самые крупные победы в истории чемпионата России

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Разность

19.06.2020

Сочи

Ростов (д)

10:1

+9

03.11.2000

Локомотив

Уралан (д)

9:0

+9

26.07.1994

Локомотив

Торпедо (д)

8:0

+8

11.09.2022

Зенит

Оренбург (д)

8:0

+8

05.10.2008

Зенит

Луч-Энергия (д)

8:1

+7

09.08.2014

Зенит

Торпедо (д)

8:1

+7

31.05.1994

Локомотив

Динамо-Газовик (д)

7:0

+7

09.05.1995

Ротор

Жемчужина (д)

7:0

+7

09.09.1998

Спартак

Тюмень (д)

7:0

+7

24.10.2022

Зенит

Сочи (д)

7:0

+7
РПЛ
ФК Зенит
7
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 2 : 1
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 7 : 0
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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