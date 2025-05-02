Семак — о пропуске Барриосом матча с «Пари НН»: Конечно, его отсутствие всегда влияет на игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, насколько серьезной считает проблему отсутствия полузащитника Вильмара Барриоса в предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

31-летний колумбийский футболист пропустил игру с нижегородцами из-за перебора желтых карточек.

«Вильмар — один из лидеров нашей команды. Конечно, отсутствие этого игрока всегда влияет на игру. Но у нас есть другие игроки, которые должны выходить и помогать команде как раз в таких ситуациях», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Семака.

Также тренер оценил готовность к матчу игроков, у которых были повреждения.

«На сегодняшний день восстанавливается Дима Чистяков. Сегодня он попробует поработать в общей группе. Остальные, в принципе, готовы. Есть небольшие повреждения, но я думаю, что они позволят тренироваться и готовиться к матчу всем остальным игрокам», — добавил он.

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Команда из Санкт-Петербурга с 54 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая четыре балла лидирующему «Краснодару». Нижегородцы с 23 очками идут на 13-й строчке.