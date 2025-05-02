Зделар — о чемпионской гонке: «Зенит» должен играть до конца и выигрывать каждую следующую игру»

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар прокомментировал положение команды в чемпионской гонке РПЛ.

«И я, и команда думаем, что мы должны играть до конца и выигрывать каждую следующую игру, потому что, как мы видели, все теряют очки. Мы должны дома выиграть и забрать три очка, чтобы оставаться в борьбе до конца», — цитирует Зделара пресс-служба клуба.

После 26 туров сине-бело-голубые с 54 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

4 мая «Зенит» на своем поле примет «Пари НН» в матче 27-го тура. Начало — в 19.30 по московскому времени.