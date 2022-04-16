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Шалимов: «Надеялись выдержать натиск «Зенита», но на десятой минуте получили дурацкий пенальти

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Зенита»
Матвей Морозов
Корреспондент
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Начали неважно. В первые минуты было много угловых, за счет которых осуществлялось давление. Надеялись выдержать этот натиск, но на десятой минуте получили дурацкий пенальти. Закономерная победа «Зенита». Порадовало, что в концовке владели мячом, забили хороший гол, могли забить и второй, — заявил тренер.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах, «Урал» занимает 15-е место, на счету команды 21 очко после 25 игр.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Наполи
Рома

П1

23%

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19%

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Ф1 (0)

13%

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Игорь Шалимов
ФК Зенит
ФК Урал
0
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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