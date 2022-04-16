Шалимов: «Надеялись выдержать натиск «Зенита», но на десятой минуте получили дурацкий пенальти

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Начали неважно. В первые минуты было много угловых, за счет которых осуществлялось давление. Надеялись выдержать этот натиск, но на десятой минуте получили дурацкий пенальти. Закономерная победа «Зенита». Порадовало, что в концовке владели мячом, забили хороший гол, могли забить и второй, — заявил тренер.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах, «Урал» занимает 15-е место, на счету команды 21 очко после 25 игр.