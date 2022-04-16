Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу «Зенита» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).

«Зенит не отпустит чемпионство. Надо отдать должное «Динамо» за то, что они бьются. Сказать спасибо, что наступают на пятки «Зениту», но не более. У питерцев будут воспоминания, что они выиграли чемпионат не досрочно, а имея прямого конкурента в лице «Динамо». В команде понимают, что отпускать чемпионство нельзя. «Урал» находится в нижней части таблицы, играли в силу своих возможностей. Было бы сенсацией, если бы «Урал» на выезде обыграл «Зенит». Результат на табло. «Зенит» идет к чемпионству», — сказал Канчельскис «СЭ».

После победы «Зенит» (55 очков) остался лидером турнирной таблицы Тинькофф РПЛ и увеличил отрыв от ближайшего преследователя, «Динамо», до трех очков. «Урал» идет пятнадцатым, имея в активе 21 очко.