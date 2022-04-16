Лещенко: «Динамо» трудно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Зенита» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ над «Уралом» (3:1).

«Конечно, «Динамо» трудно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство. Думаю, что команды останутся на тех местах, которые сейчас занимают. «Зенит» — крепко укомплектованная команда с хорошими исполнителями. Хоть я и являюсь болельщиком «Динамо», но команда еще молода, находится в перспективе», — сказал Лещенко «СЭ».

«Зенит» с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Динамо» с 52 очками расположилось на второй строчке.