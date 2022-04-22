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Семин: «Уверен, Пустовойтова сможет хорошо работать на матчах РПЛ»

Семин заявил, что практику женщин-арбитров в РПЛ нужно начать с Пустовойтовой
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский тренер Юрий Семин высказал мнение по поводу допуска женщин-арбитров до работы на матчах РПЛ.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила привлекать Анастасию Пустовойтову и других женщин-рефери к судейству в чемпионате России.

«Женщины-арбитры в РПЛ — это нормальная инициатива, — цитирует Семина Sport24. — Самое главное, чтоб это было качественное судейство. В Пустовойтовой я вообще не сомневаюсь. Уверен, она сможет хорошо работать на матчах РПЛ.

Она лучшая у нас сейчас среди девушек. Поэтому начать надо именно с нее. Пускай включают ее в список арбитров РПЛ, и отлично будет. А дальше жизнь покажет. Может, это будет очень хорошо, а может, она не будет успевать. Но я уверен в положительном результате.

У девушек может не хватить психологической устойчивости? Да ну хватит вам. Девушки сами по себе психологически очень устойчивы".

Ранее россиянку Анастасию Пустовойтову не включили в список судей на матчи женского чемпионата Европы, который пройдет в июле в Англии.

При этом Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших женщин-рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-22-semin-v-pustovoytovoy-ya-voobshche-ne-somnevayus-uveren-ona-smozhet-khorosho-rabotat-na-matchakh-rpl

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Ростов
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1X

15%

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14%

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ЦСКА
Динамо

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ТБ 1.5

18%

1.35

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Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Анастасия Пустовойтова
Юрий Семин
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
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10
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11
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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