Семин: «Уверен, Пустовойтова сможет хорошо работать на матчах РПЛ»

Семин заявил, что практику женщин-арбитров в РПЛ нужно начать с Пустовойтовой

Российский тренер Юрий Семин высказал мнение по поводу допуска женщин-арбитров до работы на матчах РПЛ.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила привлекать Анастасию Пустовойтову и других женщин-рефери к судейству в чемпионате России.

«Женщины-арбитры в РПЛ — это нормальная инициатива, — цитирует Семина Sport24. — Самое главное, чтоб это было качественное судейство. В Пустовойтовой я вообще не сомневаюсь. Уверен, она сможет хорошо работать на матчах РПЛ.

Она лучшая у нас сейчас среди девушек. Поэтому начать надо именно с нее. Пускай включают ее в список арбитров РПЛ, и отлично будет. А дальше жизнь покажет. Может, это будет очень хорошо, а может, она не будет успевать. Но я уверен в положительном результате.

У девушек может не хватить психологической устойчивости? Да ну хватит вам. Девушки сами по себе психологически очень устойчивы".

Ранее россиянку Анастасию Пустовойтову не включили в список судей на матчи женского чемпионата Европы, который пройдет в июле в Англии.

При этом Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших женщин-рефери мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) 2021 года.