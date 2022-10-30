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Сегодня, 19:29

Талалаев рассказал о недовольстве действиями Довбни в матче против «Спартака»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Довбня тащил в первом тайме, тем не менее, вы были недовольны его действиями.

— Я стараюсь публично не обсуждать конкретных игроков. Мне не понравилось, как мы разворачивали мяч. Это касается не только Довбни, но и нескольких игроков линии обороны. Если вы посмотрите на игру моих предыдущих команд, то они делали это немного лучше. Думаю, со временем мы в этом прибавим. Что касается Довбни, то в концовке тайма был момент, когда он быстро ввел мяч в игру, а команда была уже «на гландах». Взрослые футболисты должны чувствовать такие моменты и придерживать мяч. Недовольство могло быть только в этом. На сегодняшний день все футболисты сыграли лучшую игру. Во всяком случае, при мне. Я не могу ругать кого-то за ошибки.

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в чемпионате со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Андрей Талалаев
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Спартак

 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

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Зенит

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Торпедо М

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