Талалаев рассказал о недовольстве действиями Довбни в матче против «Спартака»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Довбня тащил в первом тайме, тем не менее, вы были недовольны его действиями.

— Я стараюсь публично не обсуждать конкретных игроков. Мне не понравилось, как мы разворачивали мяч. Это касается не только Довбни, но и нескольких игроков линии обороны. Если вы посмотрите на игру моих предыдущих команд, то они делали это немного лучше. Думаю, со временем мы в этом прибавим. Что касается Довбни, то в концовке тайма был момент, когда он быстро ввел мяч в игру, а команда была уже «на гландах». Взрослые футболисты должны чувствовать такие моменты и придерживать мяч. Недовольство могло быть только в этом. На сегодняшний день все футболисты сыграли лучшую игру. Во всяком случае, при мне. Я не могу ругать кого-то за ошибки.

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в чемпионате со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).