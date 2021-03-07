Главный тренер «Тамбова» назвал сильные стороны «Динамо»
Главный тренер «Тамбов» Сергей Первушин рассказал, чего ждет от команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
«Мы еще строимся, еще не определились с основным составом, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Некоторые ребята только доехали, еще не в лучших кондициях. Мы на всех рассчитываем: только через игры можно прибавлять.
Мы понимаем, как действует «Динамо». Эта команда лучше всех действует в переходных фазах. Будет очень сложно, так как у них много скоростных и молодых футболистов, которые поддерживают высокий темп».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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