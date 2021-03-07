Главный тренер «Тамбова» назвал сильные стороны «Динамо»

Главный тренер «Тамбов» Сергей Первушин рассказал, чего ждет от команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Мы еще строимся, еще не определились с основным составом, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Некоторые ребята только доехали, еще не в лучших кондициях. Мы на всех рассчитываем: только через игры можно прибавлять.

Мы понимаем, как действует «Динамо». Эта команда лучше всех действует в переходных фазах. Будет очень сложно, так как у них много скоростных и молодых футболистов, которые поддерживают высокий темп».