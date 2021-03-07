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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный тренер «Тамбова» назвал сильные стороны «Динамо»

16:26
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Главный тренер «Тамбов» Сергей Первушин рассказал, чего ждет от команды в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Мы еще строимся, еще не определились с основным составом, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Некоторые ребята только доехали, еще не в лучших кондициях. Мы на всех рассчитываем: только через игры можно прибавлять.

Мы понимаем, как действует «Динамо». Эта команда лучше всех действует в переходных фазах. Будет очень сложно, так как у них много скоростных и молодых футболистов, которые поддерживают высокий темп».

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