Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц: «Надеемся, Скопинцев хорошо себя проявит»

16:25
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» рассказал об изменениях в составе.

«Ордец травмирован. Будет играть Евгеньев, который отбыл дисквалификацию. На левом фланге крайним защитником будет играть Скопинцев. Надеемся, он хорошо себя проявит, учитывая качества его левой ноги», — отметил Шварц в эфире «Матч Премьер».

Динамо — Тамбов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир